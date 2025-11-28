ＳｉｘＴＯＮＥＳ・ジェシー（２９）、俳優・藤木直人（５３）が、女優・篠原涼子（５２）が主演を務める来年１月期の日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（午後１０時半）に出演することが２７日、分かった。未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所を舞台に、ベテラン女性刑務官・冬木こずえ（篠原）と殺人犯（ジェシー）、刑事（藤木）の「禁断の三角関