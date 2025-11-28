俳優の木村拓哉（５３）が出演する三菱ＵＦＪ銀行の新テレビＣＭが、１２月１日から放映される。新ＣＭでは、決済や資産運用などが可能な金融サービスブランド「エムット」の魅力をＰＲしている。木村は撮影で、片手でスマホと三菱ＵＦＪカードを同時に取り出す複雑な動作を、一発で成功させるスターぶりを発揮。共演の俳優・水上恒司（２６）とは息ぴったりの掛け合いも披露している。