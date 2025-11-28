俳優の井上芳雄が２７日、都内で行われた舞台「大地の子」（２月２６日、明治座で開幕）の製作発表会見を行った。奈緒、上白石萌歌、山西惇、益岡徹らも出席した。「白い巨塔」や「沈まぬ太陽」でも知られる山崎豊子さんによる同名小説を原作に初舞台化。戦争孤児となった少年が、中国人教師に拾われ、中国人「陸一心」として育てられる。陸一心の波乱万丈の半生を描いた物語。主人公・陸一心（松本勝男）を演じる井上は冒頭