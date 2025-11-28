嵐の二宮和也（42）の新書「独断と偏見」（集英社刊）が、「第18回オリコン年間『本』ランキング2025」のジャンル別「タレント本」と形態別「新書」で1位を獲得し、2冠を達成した。期間内売上は16・6万部。タレント本ジャンルで新書形態の作品が年間1位を獲得するのは、史上3作目。男性では初となる。二宮は受賞に「率直にすごいなと思います。人生においては歳を重ねるごとに『初めて』という経験が減っていくのが一般的なのに、