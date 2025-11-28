THE RAMPAGE吉野北人（28）のセカンド写真集「吉野北人2nd写真集『Orange』」（幻冬舎刊）が「オリコン年間BOOKランキング2025」のジャンル別「写真集」において、男性写真集の年間1位を獲得した。期間内売り上げは7・3万部。写真集ジャンル全体でも5位に入り、男性写真集で唯一トップ5入りとなった。本作は、イタリアのベネチアやブラーノ島など、さまざまな地を旅しながら撮影。タイトルには「ファンや読者に長く愛される一冊