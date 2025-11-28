[11.27 ELリーグフェーズ第5節](ドーサン・アリーナ)※26:45開始<出場メンバー>[ビクトリア・プルゼニ]先発GK 44 F. WiegeleDF 14 Merchas DoskiDF 21 V. JemelkaDF 40 S. DwehMF 6 L. ČervMF 11 マチェイ・ビドラMF 32 M. ValentaMF 80 P. AduMF 99 A. MemićFW 17 R. DurosinmiFW 19 C. Souaré控えGK 13 M. TvrdoňGK 23 M. JedličkaDF 3 S. MarkovićDF 24 M. HavelMF 9 D. Višinsk&#253