女優・高岡早紀（５２）のデコルテ全開ショットに絶賛の声が寄せられている。高岡は２７日、自身のインスタグラムを更新。「ＴｏｋｙｏＷｅｅｋｅｎｄｅｒ５５周年、“多様性と文化の継承”を祝うチャリティガラにて、写真家ＬｅｓｌｉｅＫｅｅが授与する日本文化を牽引する１６名の『ＴＷＩｃｏｎ』に選んでいただき、表彰式に出席しました」と記し、きれいなデコルテも印象的な、肩を出した黒のロングパンツドレスを着