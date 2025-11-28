上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトは現地11月27日、ヨーロッパリーグの第５節で、日本人４選手が所属するセルティックとホームで対戦。１−３の逆転負けを喫した。フェイエノールトは日本人コンビが揃って先発したなか、開始11分に幸先よく先制に成功する。 敵陣ペナルティエリア内で上田がセム・スタインのラストパスに反応。左足のダイレクトシュートを冷静に流し込んでみせた。今季ここまでリーグ戦13戦13