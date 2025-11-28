高齢の家族を支えるうえで、医療費については多くの人が気になるテーマです。年齢を重ねるほど医療機関を利用する機会は増えますが、その一方で公的医療保険制度により自己負担は一定程度抑えられる仕組みがあります。 実際の医療費負担は、生活費や介護費とのバランスも密接に関係しており、家計全体のなかでどのように位置づけるかが重要です。本記事では高齢者の医療費の実態を客観的に整理し、家族の支援がどの程度