映画監督のクエンティン・タランティーノが、「ハンガー・ゲーム」シリーズを「『バトル・ロワイアル』のPG版」と呼び、原作者スーザン・コリンズに対して「盗作だ」と強く批判した。「The Bret Easton Ellis Podcast」に出演したタランティーノは、コリンズの小説が高見広春の1999年の小説「バトル・ロワイアル」を「丸ごとパクった」と主張。「日本の作家が彼女を訴えなかったのが理解できない」と語り、辛辣な言葉を投げかけた