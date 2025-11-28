TikTokやインスタグラムの過度な利用により、脳の機能が損なわれるという。71件の研究におよぶ9万8000人以上の参加者を対象とした調査で、両プラットフォームのショート動画を視聴し過ぎることで、個人の認知機能が損なわれることが判明した。研究チームは「刺激が強く、テンポの速いコンテンツに繰り返し触れることは、習慣化に寄与する可能性があります。これによりユーザーは、読書、問題解決、深い学習といったより遅く、より