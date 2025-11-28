27日夜、岐阜県大野町の住宅で、親族の女性に灯油を浴びせ、ライターで火をつけて殺害しようとしたとして、59歳の男が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、大野町下座倉に住む自称・会社員の男（59）です。 警察によりますと、男は27日午後8時45分ごろ、自宅で親族の50代の女性に灯油を浴びせた上、ライターで服に火をつけて殺害しようとした疑いが持たれています。 調べに対し、男