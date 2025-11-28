離婚を決めたはずなのに、なぜか距離が縮まっていく。フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』第8話は、離婚の期限が迫る中で、小倉家の4人があらためて互いの気持ちを見つめ直す回となった。さらに、奈央（小野花梨）と志保（石井杏奈）の新たな船出、永島夫妻の奮闘と涙など、たそがれステイツ全体がひとつの家族として動き出す回でもあった。 参考：北村有起哉、“理屈じゃない”出会いが導く俳優道「これはやるしか