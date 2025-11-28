東京・足立区で27日未明、2階建ての一軒家が焼け小学生の女の子ら4人が病院に運ばれた火事で、所在不明だった女子中学生が静岡県で無事に保護されました。午前4時20分ごろ、足立区西新井本町の住宅で、「2階から火が見える」と119番通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅約160平方メートルが全焼しました。この家には3世代の家族5人が暮らしていて、このうち小学生の女の子と30代の母親を含めたあ