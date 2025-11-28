万博記念公園（大阪府吹田市千里万博公園）は、2026年2月21日までの金・土・日曜と、2025年末の12月27〜30日の土・日・月・火に、シンボル・太陽の塔を中心としたイルミネーション『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』を開催している。万博万博記念公園 太陽の塔『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』〈2025年11月23日撮影 大阪府吹田市〉2025年のコンセプトは、万博記念公園をやさしく包み込む“シャンパンゴールド”の輝き。