28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万70円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては97.1円安。出来高は3138枚となっている。 TOPIX先物期近は3368.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.07ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5007