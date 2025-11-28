俳優井上芳雄（46）が主演する明治座舞台「大地の子」（26年2月26日〜3月17日）の制作発表会見が27日、都内で行われた。原作は作家山崎豊子さんの同名小説（91年に単行本刊行）で初の舞台化。第2次世界大戦後、中国に取り残された孤児の波瀾（はらん）万丈の半生を描き、95年にはNHKでドラマ化された。妹を奈緒（30）、妻となる中国人女性を上白石萌歌（25）、中国の養父を山西惇（62）、実父を益岡徹（69）が演じる。オファーが届