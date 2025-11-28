ロシアのプーチン大統領は来週に予定されるアメリカの特使との会談で、ロシアが一方的に併合したクリミアとウクライナ東部の領土の扱いが主な議題の一つになると述べました。プーチン大統領「ウクライナ軍が（東部ドンバス地方から）撤退すれば軍事行動が停止される。撤退しなければ、われわれは武力によって達成するだけだ」プーチン大統領は27日、訪問先のキルギスで会見を行い、ウクライナ側との戦闘が続く東部ドネツク州などの