女性に灯油を浴びせ、ライターで火を付けようとしたとして、岐阜県警揖斐署は２７日、岐阜県大野町、自称会社員の男（５９）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は２７日午後８時４５分頃、自宅で５０歳代の親族の女性に灯油を浴びせ、ライターで火を付けて殺害しようとした疑い。調べに対し、殺意を否認しているという。女性が「私を殺すと言っている。ライターと灯油を持っている」と１１０番し、駆けつけた