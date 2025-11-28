2026年春にリニューアルオープンする東京都江戸博物館を盛り上げるプレイベントが開催されました。27日は、江戸博物館のレストランで提供される幕の内弁当を決める審査会が行われました。この幕の内弁当は、「えどはくで食べたい」というテーマで一般公募で選ばれたもので、74作品の応募があり、江戸から令和、それぞれの時代が楽しめる「えどはくタイムトラベル幕の内弁当」が選ばれました。2026年春にリニューアルオープンする江