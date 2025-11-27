「なんでこんなに落ち着いているんだろう？」そんな男性の“静かな余裕”に惹かれたことありませんか？実はその落ち着きは、誰にでも向ける態度ではなく、本命の女性にだけ見せる“大人の対応”なのです。そこで今回は、そんな大人の男性が本命にだけ見せる振る舞いについて解説します。嫉妬をぶつけないのは「関係を壊したくない」から好きになれば不安を抱えるのは男性も同じ。でも本命の女性に対しては、その感情を怒りや束縛と