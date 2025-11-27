浮気した男性は「もう２度としない」と言っても浮気を繰り返すもの。そこで今回は、そんな浮気を繰り返す男性が「考えていること」を解説します。自分には男性としての魅力がある自分には男性としての魅力があると自負している男性は浮気を繰り返すでしょう。自信に満ち溢れて女性に接するので、本来よりも魅力がカサ増しされて、なぜか惹かれてしまう女性が出てきてしまうのです。また、そういう男性ほど本命彼女にも惚れられてい