「最近、彼の扱いが雑になってきた気がする…」そんな違和感を抱いたとき、原因をすべて彼に求めてしまいがち。でも、実は“自分の無意識の言動”が、彼の態度をじわじわ変えている場合があるんです。そこで今回は、気づかないうちに彼に軽く見られてしまうサインを紹介します。自分の気持ちを後回しにしてしまう「彼が喜ぶなら…」と自分の希望を飲み込み続けていると、彼は“言えば受け入れてくれる人”として扱いが雑になりがち