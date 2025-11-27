「最近、彼が前より冷たい気がする…」そんな小さな違和感は、女性の直感が教えてくれる大事なサイン。恋の終わりは突然ではなく、“気持ちが離れ始める微細な変化”から静かに始まるものだからです。そこで今回は、気持ちが離れ始めている男性が見せるサインを紹介します。返信は来るけど温度感が低い男性が気持ちを引きはじめると、まず表れるのが“文章の温度差”。返事自体は来るのに、やり取りが淡白になったり、質問が減った