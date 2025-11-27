「最初は燃えるように盛り上がったのに、なぜか急に冷めた」不倫関係にはそんな“終わりの瞬間”があります。男性が不倫をやめたくなるのは、決してドラマのような大事件だけではありません。意外と日常のちょっとした出来事や気持ちの変化が、終止符を打つ「きっかけ」になるのです。罪悪感が一気に押し寄せた時普段はうまくやり過ごしていても、ふとした瞬間に強烈な罪悪感を覚えることがあります。たとえば、妻や子どもの無邪気