彼氏と２人きりで過ごす時は彼氏の本心をチェックする絶好の機会。そこで今回は、男性が「本気の女性だけ」に見せる態度を紹介します。｜気分や体調を気遣ってくれる忙しい毎日だと「彼と会いたいけど、身も心も休息が欲しい」ということもあります。そんな時は無理をせず、きちんと彼氏に相談してみましょう。あなたのことを大切に思ってくれているなら、必ずあなたの気分や体調を気遣ってくれるはずです。｜あなたの考えや意見を