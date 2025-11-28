演歌歌手の天童よしみ（７１）が２７日、東京国際フォーラムで「昭和１００年記念・１００曲コンサート」を行った。同コンサートは昭和のヒット史を振り返り、１００曲を選曲してファンに届けるというもの。野口五郎や、笑福亭鶴瓶、泉ピン子、中山秀征らゲストも駆け付け、「東京ブギウギ」「柔」「私鉄沿線」など昭和の名曲１００曲を６時間かけて歌い切った。天童は「今年が昭和１００年だったので１年前から企画しました