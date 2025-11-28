将棋の羽生善治九段が、史上初となる公式戦通算1600勝を成し遂げました。羽生九段は26日、東京・将棋会館で行われた第19回朝日杯将棋オープン戦の二次予選で千田翔太八段に勝利し、節目となる1600勝を達成しました。これまでの通算成績は2333戦1600勝、勝率は6割8分6厘です。プロ入りから40年となる節目の年に達成した1600勝は、自身の最多記録を更新する将棋界前人未到の大記録です。羽生九段は2017年、将棋界初となる永世七冠を