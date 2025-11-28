ロシアのプーチン大統領は27日、「ウクライナ軍が撤退すれば、戦闘は終わる」と主張しました。和平の条件をめぐり東部ドンバス地方の明け渡しを、改めて要求した形です。プーチン大統領は27日の記者会見で「ウクライナ軍が占領地から撤退すれば戦闘は終わる。もし撤退しないなら、軍事的手段で達成する」と述べました。ウクライナとの和平の条件として東部ドンバス地方を明け渡すよう、改めて要求した形です。アメリカが提示した28