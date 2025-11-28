ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２７日、予選３日目が行われた。西山貴浩（３８＝福岡）は１０Ｒでイン逃げ。初日から５着→４着→３着→２着→１着とまさに右肩上がりの成績で得点率６位に浮上した。舟足も「伸びは弱いけど、出足はだいぶきたと思う」と生命線の部分が上向いたのは明るい材料だ。レース前には森高一真が「乳首ドリル」を仕掛けると西山もノリノリ。最後は「乳首ドリルせんのかい！」