3人に1人の割合で“推し企業”があると答えています。顧客の声を集客・分析する企業が全国の男女1035人に行った調査で、「推し企業がある」と回答した人は35.0％でした。その“推し企業”ランキングでは任天堂（75票）がトップ。トヨタ自動車（53票）、パナソニック（31票）、ユニクロ（31票）などが続いています。品質への信頼や日本ブランドへの誇りなどが多くの支持につながっているようです。また、企業を推す理由には「品質の