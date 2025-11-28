ストリート系ファッションを代表するブランド「HUMAN MADE」がグロース市場に上場しました。デニムコーデにサングラス姿で東京証券取引所に登場したのは、ファッションデザイナーのNIGO氏です。NIGO氏が創業し、現在はクリエイティブディレクターを務めるライフスタイルブランド「HUMAN MADE」。27日、グロース市場上場を記念したセレモニーが行われました。NIGO氏といえば、1990年代の“裏原宿系ファッションブーム”をけん引した