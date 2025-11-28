26日に香港の高層マンションで発生した大規模火災、これまでに65人の死者が確認されています。なぜ急速に被害が拡大したのでしょうか。夜になっても現場周辺では多くの人が消火活動を見つめ、連絡がとれない人の無事を願いました。記者「出火から27時間が経ちましたけれども、また火の勢いが強くなってきています」これは27日に撮影されたマンション内部の写真です。すべてが燃え尽くされ、瓦礫と化していました。26日に発生した香