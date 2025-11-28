ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２７日、予選３日目が行われた。池田浩二（４７＝愛知）は３日目７Ｒ、３こーすからまくって１着。今節２勝目を挙げて得点率２位に浮上した。舟足に関しては「乗りやすいだけで足は普通くらい」と多くは語らないが、これはいつものこと。好素性機のパワーを引き出し、好ムードが漂う。ＳＧ１１Ｖ。まだ取っていないＳＧタイトルは、このチャレンジカップとオーシャン