天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは太平洋戦争の激戦地パラオを舞台にしたアニメ映画を鑑賞されました。愛子さまは27日夕方、都内で映画「ペリリュー‐楽園のゲルニカ-」を鑑賞されました。太平洋戦争中、日米の激戦地となったパラオ・ペリリュー島の戦いを描いたアニメ映画で、原作は、戦後70年の2015年、上皇ご夫妻が訪れ慰霊されたことがきっかけで描かれたマンガです。ことし戦後80年にあたり、両陛下とともに広島や長崎を訪問