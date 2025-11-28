乃木坂46が26日と27日にわたり、横浜アリーナで3期生・久保史緒里の卒業コンサートを開催した。2016年9月に3期生として加入した久保は、9年間にわたり人気メンバーとしてグループをけん引。2日間の卒業公演は両日で異なるセットリストが組まれ、久保は最後にファンへ感謝の思いを届けた。本稿では27日の公演についてレポートする。【写真】乃木坂46・久保史緒里が卒業ラストステージフォト（40枚）3期生から6期生まで全員が