スノーボード女子パラレル大回転で昨季のW杯種目別覇者の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が27日、合宿中のイタリアからオンライン取材に応じた。来年2月にミラノ・コルティナ五輪が控えるシーズンのW杯開幕戦（12月6月、中国・メイリン）が迫っており、「昨シーズンに比べて試合前の不安感はそんなにない。たくさん練習を積んで、自分に向き合う時間も作ることができた。自信を持って挑める初戦になるかなと思う」と語った。