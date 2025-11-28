福岡・博多を拠点とする人気アイドルグループ・ＨＫＴ４８が２７日、福岡市内で行われたファミリーマートの「地域密着・九州応援プロジェクト」発表会に登場した。豊永阿紀、石橋颯、栗原紗英の、いずれもチームＨの３人が顔をそろえ、活動１５年目の節目を迎えたＨＫＴ４８と、ファミリーマートが掲げる「ＨＫＴとコンビに」のコンセプトのもと、１年間の共同企画を展開する。九州７県と山口県（一部）の約１５００店を対象に