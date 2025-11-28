ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２７日、予選３日目が行われた。馬場貴也（４１＝滋賀）は３日目１２Ｒ、４コースからブイ際を差して上位進出。バックでインから先マイした峰竜太に舳先をかけると２Ｍ先に回って１着でゴールした。レース後は「ラッキーでしたね」とニッコリ。舟足にも「ストレートの足がいいですね。行き足、伸びの感触もいい。ターン回りの押し感はもう少し欲しいです」と手応えをつ