11月24日～11月28日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを11月24日から11月28日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には森田陽大さんが登場。またちぴさんの「ヤングチャンピオンNo.22」アザーカット、久喜なほさんの「ヤングチャンピオンNo.24」アザーカットが掲載されている。 そのほか「今月の一推しグラビア