フランスのマクロン大統領は27日、18歳と19歳の若者を主な対象とした新たな「志願兵制度」を発表しました。ロシアによる脅威の高まりを受けたものとみられます。マクロン大統領は27日、来年の夏から新たな「志願兵制度」を導入すると発表しました。対象は18歳と19歳の若者が中心で、初年度は3000人を受け入れ、2030年には1万人、2035年には5万人と段階的に拡大していく計画です。服務期間は10か月間で、活動範囲は「国内のみ」に限