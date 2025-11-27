高知ユナイテッドSCは27日、日本大のDF浅野良啓(21)が来シーズンから加入することを発表した。神奈川県出身の浅野は、湘南ベルマーレの育成組織を経て、日大に進学していた。クラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手のキャリアを高知ユナイテッドSCというクラブでスタートできることを、心から嬉しく思います」と喜びを伝えた。「家族、友人、ご指導いただいた監督、コーチ、これまで私に関わって下