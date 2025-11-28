オウム真理教の後継団体「アレフ」が資産隠しによって10億円余りの賠償に応じないとして、被害者らを支援する団体がアレフの財産確認などを求めて東京地裁に提訴しました。アレフと関連団体を相手取り東京地裁に訴えたのは「オウム真理教犯罪被害者支援機構」で、アレフが資産隠しを行い賠償金の支払いに応じないとして、財産確認などを求めました。アレフを巡っては、2020年に10億円余りの賠償金の支払いが最高裁で確定しましたが