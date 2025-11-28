香港の高層住宅で起きた大規模火災で、これまでに65人の死亡が確認され、負傷者は70人になりました。今も200人以上の安否が分からないとみられていますが、火災があった7棟の住宅のうち3棟でまだ火が消し止められていません。当局は救出活動を急いでいます。