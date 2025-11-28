ウズベキスタンで開かれているワシントン条約の締約国会議で、全ての種類のウナギを規制する案に対する採決が行われ、賛成35、反対100で「否決」されました。鈴木憲和農水相：本当に私としてはホッとしている。ウナギに関係する国も関係をしない国も、日本側の考え方についてはかなりご理解をいただいた。最終的には、12月5日の全体会議で正式決定します。