【モデルプレス＝2025/11/28】乃木坂46の3期生・久保史緒里が11月26日・27日の2日間、横浜アリーナにて「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」を開催。27日のアンコールでは、冒頭に久保がドレス姿で1人登場し、約8分半に渡ってグループやファンへの思いを語った。【写真】乃木坂46久保史緒里ら3期生、9年前・お披露目時の初々しい姿◆久保史緒里、純白ドレス姿でスピーチ純白のドレス姿で登場した久保は、「今日、乃木坂46を卒業