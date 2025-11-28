【モデルプレス＝2025/11/28】乃木坂46の3期生・久保史緒里が11月26日・27日の2日間、横浜アリーナにて「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」を実施。27日公演で上映されたVTRに、嵐の松本潤と女優の有村架純が“声”で登場した演出がサプライズとなり、会場や配信で見守ったファンの間で大きな話題を呼んでいる。【写真】嵐・松本潤、乃木坂46久保史緒里を絶賛「CDも買わなきゃ」◆松本潤＆有村架純、乃木坂46ライブでサプライ