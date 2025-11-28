【モデルプレス＝2025/11/28】乃木坂46の3期生・久保史緒里が11月26日・27日の2日間、横浜アリーナにて「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」を開催。27日のアンコールでは、松本潤と有村架純が“声の出演”でサプライズ参加する演出が用意されていた。【写真】乃木坂46久保史緒里ら3期生、9年前・お披露目時の初々しい姿◆松本潤＆有村架純、久保史緒里卒コンに声で出演アンコールの最初に上映されたVTRでは、「史緒里へ」とい