1982（昭和57）年11月28日、九州場所の千秋楽を最後に玉の海梅吉さんが28年間務めたNHKの大相撲解説を勇退した。歯切れよく技術論を展開した神風さんに対し、厳しさの中にも温かみのある語り口。「見たことをその通り解説するのは簡単だが、見えないものを見つめて的確に表現するのは難しかった」と話した。