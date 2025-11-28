【Amazon：GARMINスマートウォッチ「vivoactive 5」セール】 セール期間：11月28日0時～12月11日23時59分 「vivoactive 5」（ブラック） Amazonにて、GARMIN(ガーミン)のスマートウォッチ「vivoactive 5」がセール価格で販売されている。期間は12月11日23時59分まで。 「vivoactive 5」は、健康モニタリング機能やフィットネス機能を搭載したフ